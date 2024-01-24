Поліцейські склали два адмінпротоколи на нетверезого жителя Кременця

23 січня близько 17 години до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць райцентру чути постріли.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що два постріли з мисливської рушниці на подвір’ї свого домогосподарства здійснив 33-річний житель Кременця. Внaслідок інциденту ніхто з людей не пострaждaв.

Як виявилося, чоловік перебував напідпитку та посварився зі своїми родичами. Взяв до рук рушницю і вистрелив у повітря. Після цього сів за кермо автівки та поїхав у невідомому напрямку. Фігуранта поліцейські оперативно розшукали.

Під час перевірки з’ясувалося, що дозвіл на гладкоствольну рушницю у чоловіка був. Наразі поліцейські вилучили у нього зброю. Також на кременчанина правоохоронці склали протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 174 (стрільба з вогнепальної зброї).