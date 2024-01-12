Українському закордонному біометричному паспорту 9 років

12 січня 2015 року підрозділи міграційної служби Тернопільщини розпочали прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм (чипом). За 9 років в області оформлено понад 800 тисяч біометричних закордонних паспортів.

Постанову, якою передбачено запровадження біометричних закордонних паспортів в Україні, Кабінет Міністрів України ухвалив 7 травня 2014 року.

У 2015 році був чималий ажіотаж щодо оформлення біометричних документів. Вранці 12 січня, ще до початку робочого дня, під дверима Управління міграційної служби, вишикувалась черга з охочих першими подати заяву на новий закордонний паспорт. Відтак у перший день було прийнято 28 заяв від громадян.

Зараз біометричний закордонний паспорт можна оформити у будь-якому підрозділі міграційної служби без черг і довгого очікування — працює онлайн запис.

Україна увійшла до п’ятірки країн, які за останні десять років показали найбільший прогрес у рейтингу «сили» паспорта. Станом на січень Україна посідає 32 місце – громадяни мають можливість подорожувати без віз до 148 країн світу.

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