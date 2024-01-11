З банківської картки тернополянки шахраї викрали 90 тисяч гривень

Зі слів потерпілої, їй зателефонували з номера, схожого на контактний телефон центру підтримки клієнтів одного з банків і сказали активувати вхід у мобільний додаток. Натиснувши клавішу для підтвердження, жінка стала отримувати сповіщення про зняття готівки.
Миттєво відреагувавши на незрозумілі дії, що відбуваються з її картою, тернополянка заблокувала банківський документ, однак невідомі за короткий період часу змогли викрасти з її рахунку 90 тисяч гривень.
Поліцейські з’ясували, що незаконні операції проводилися з подвійною конвертацією, ймовірно, гроші були виведені за кордон. Що це за схема шахрайства з банківськими картками, – правоохоронці встановлюють, а тернополян закликають не виконувати жодних вимог незнайомців, якщо це стосується ваших банківських карт та рахунків.