З банківської картки тернополянки шахраї викрали 90 тисяч гривень

Зі слів потерпілої, їй зателефонували з номера, схожого на контактний телефон центру підтримки клієнтів одного з банків і сказали активувати вхід у мобільний додаток. Натиснувши клавішу для підтвердження, жінка стала отримувати сповіщення про зняття готівки.

Миттєво відреагувавши на незрозумілі дії, що відбуваються з її картою, тернополянка заблокувала банківський документ, однак невідомі за короткий період часу змогли викрасти з її рахунку 90 тисяч гривень.