Написала подруга з проханням позичити гроші: тернополянка перерахувала шахраєві майже 16 тисяч гривень

Якщо ви отримали повідомлення від знайомого чи друга: “Позич терміново гроші”, то перш ніж допомагати, переконайтеся, що це не шахрай, який видає себе за вашого товариша.

Від такої афери потерпіла жителька Тернополя. Їй у месенджер надійшло повідомлення від подруги з проханням позичити гроші. Потерпіла перерахувала на вказаний рахунок майже 16 тисяч гривень.

Лише через деякий час жінка зателефонувала знайомій та з’ясувала, що акаунт подруги зламали шахраї та від її імені надіслали повідомлення з проханням про фінансову допомогу. Із повідомленням про вчинення щодо неї шахрайських дій тернополянка звернулася до Тернопільського райуправління поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці застерігають жителів краю від такої шахрайської схеми. Будьте пильними при отриманні схожих повідомлень та не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію. Насамперед, зв’яжіться з людиною, яка вам написала про допомогу, аби з’ясувати, що з нею трапилося. Якщо цього не вдалося зробити, напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу.