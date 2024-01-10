Оперативники карного розшуку розшукали зловмисника, причетного до крадіжки грошей з чужої банківської карти

Знайшовши чужу банківську карту, раніше судимий уродженець Запоріжжя вирішив спробувати розрахуватися нею в торговому закладі. Перша вдала спроба – і зловмисник витратив понад чотири тисячі гривень.

Жителька обласного центру одразу не помітила, що загубила банківський документ. Лише коли на телефон почали надходити сповіщення про оплату за товари. За короткий час невідома особа здійснила три трансакції, витративши чималу суму. Із заявою тернополянка звернулася до поліції.

Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції у ході оперативних заходів встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини уродженець Запоріжжя, 1979 року народження, котрий тимчасово мешкає у Тернополі.