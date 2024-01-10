Два факти незаконного зберігання наркотиків за минулу добу задокументували поліцейські

Заборонені речовини правоохоронці виявили у жителя Тернопільського району та мешканця обласного центру.

Під час патрулювання території обслуговування співробітники відділення поліції №1 м. Тернопіль виявили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього знайшли прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною синього кольору ззовні схожою на наркотичну. Правопорушник – 36-річний житель одного із сіл Тернопільського району.

Ще одного чоловіка з забороненими речовинами поліцейські виявили у Тернополі. У нього вилучили 2 поліетиленові пакети на застібку, у яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, схожа на канабіс.

Речові докази правоохоронці направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Поліцейські встановлюють звідки фігуранти взяли заборонені речовини.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.