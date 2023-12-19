За «подарунки» від іноземця жителька Борщівської громади заплатила майже 250 тисяч гривень

Цінностей жінка так і не дочекалася, тому прийшла із заявою до поліції.

Схема шахрайства, у яку потрапила жителька Борщівщини, доволі поширена. Зі слів потерпілої, в соцмережі вона деякий час переписувалася з незнайомцем, котрий начебто проживає за кордоном. Чоловік пообіцяв надіслати їй посилку з дуже цінними речами. Але попросив оплатити доставку. Жінка погодилася.

Невдовзі до потерпілої зателефонував кур’єр. Сказав, що потрібно оплатити не лише за доставку, а й митні збори. За чотири дні зловмисники видури у жінки майже 250 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре радять жителям області не довіряти незнайомцям і не вестися на їхні пропозиції. Не вступайте в довірливу розмову, переписку з невідомими особами в мережі. Ігноруйте зайві запити на переписку від незнайомців та у жодному разі не перераховуйте їм гроші.