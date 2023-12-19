Поліцейські встановлюють причину пожежі в Будинку правосуддя

З’ясувалося, загоряння виникло в кабінеті на дев’ятому поверсі на площі 3 м.кв. За попередніми даними, це сталося через побутові причини – внаслідок замикання кабелів загорівся електроприлад. Внаслідок пожежі ніхто не потерпів.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Задля встановлення остаточної причини виникнення пожежі, буде призначено ряд експертиз. Триває розслідування.