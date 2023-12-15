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У жителя Великоберезовицької громади, який вчиняв домашнє насильство, поліцейські виявили наркотичні речовини

Категорія: Кримінал
410188113_670260575295584_8958847127731742999_nНа чоловіка поліцейські склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП). Також розпочали щодо нього кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин (ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).
До співробітників відділення поліції №1 м. Тернопіль надійшло повідомлення від жительки Великоберезовицької громади про те, що її 36-річний чоловік вчиняє відносно неї домашнє насильство. На виклик виїжджала група реагування патрульної поліції.
Поліцейські опитали учасників конфлікту та виявили у домашнього кривдника речовину рослинного походження схожу на канабіс. Вказану речовину вилучили і направили на експертизу.
За незаконне зберігання наркотичних засобів чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.

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