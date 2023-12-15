У жителя Великоберезовицької громади, який вчиняв домашнє насильство, поліцейські виявили наркотичні речовини

На чоловіка поліцейські склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП). Також розпочали щодо нього кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин (ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

До співробітників відділення поліції №1 м. Тернопіль надійшло повідомлення від жительки Великоберезовицької громади про те, що її 36-річний чоловік вчиняє відносно неї домашнє насильство. На виклик виїжджала група реагування патрульної поліції.

Поліцейські опитали учасників конфлікту та виявили у домашнього кривдника речовину рослинного походження схожу на канабіс. Вказану речовину вилучили і направили на експертизу.

За незаконне зберігання наркотичних засобів чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.