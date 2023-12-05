“Кіт у мішку”: мешканку району обдурили шахраї

Потерпіла знайшла оголошення і зателефонувала продавцю, однак, натрапила на шахрая. Той уміло розповів, чому варто придати кошеня породи шотландська висловуха саме в нього, мовляв тварина має гарний родовід і відповідає всім стандартам породи.

Цінив недешево, але запевнив, що надішле відповідну документацію та ветпаспорт. Чоловік хотів передоплату і пообіцяв вже наступного дня відправити кота новій господарці. Проте, його номер вранці наступного дня перестав відповідати. Жінка втратила 3 тисячі гривень.