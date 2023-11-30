В Італії ДП «Документ» обмінює та відновлює посвідчення водія

Італія стала сьомою країною, де наші співгромадяни мають можливість отримувати одну з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС за кордоном.

Тепер українці можуть здійснювати обмін та відновлення посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням в «Паспортному сервісі» у Мілані. Ця послуга доступна завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС з ДП «Документ», що входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Обмін та відновлення посвідчення водія здійснюється в Мілані у підрозділі ДП «Документ». Адреса розташування: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan – Via Curiel, 25 20089 Rozzano (Mi) Italia).

За словами заступника начальника РСЦ ГСЦ МВС у Тернопільській області Ігоря Мельника, прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс». Надання послуг здійснюється з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку живої та електронної черги. Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно з собою взяти такий перелік документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Після подачі документів особу фотографують та створюють заявку на відновлення посвідчення водія. Далі вона надсилається в Україну до сервісного центру МВС. У разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.

Нагадуємо, що обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступне в Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії та Туреччині. Наразі у Словаччині поки що наші співгромадяни можуть виключно здійснювати обмін цих документів. Із адресами усіх центрів ДП «Документ» за кордоном можна ознайомитись на їхньому офіційному сайті.

Отримати безкоштовну консультацію щодо відновлення/обміну посвідчення водія можна на офіційній сторінці ДП «Документ» у Facebook.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.