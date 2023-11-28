Оперативники Тернопільського райуправління поліції розшукали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ

Зловмисник підійшов на вулиці до 20-річного тернополянина та представився працівником СБУ. Після цього забрав у нього мобільний телефон, банківські картки.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа особистими речами її сина.

Як встановили поліцейські, потерпілий, 20-річний хлопець, повертався додому з коледжу, коли до нього на вулиці підійшов невідомий чоловік. Незнайомець представився працівником служби безпеки України, показав якесь посвідчення та сказав пред’явити усі особисті речі для перевірки. Хлопець витягнув мобільний телефон, банківські картки, які лиходій забрав та пішов у невідому напрямку.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу шахрая та його місцезнаходження. Ним виявився 36-річний тернополянин. Він вже раніше потрапляв в поле зору працівників поліції за вчинення адміністративних правопорушень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до інших схожих злочинів.