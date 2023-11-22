Уважність – ключ до безпеки в онлайні

Шахраї обіцяють легкі гроші в інтернеті й в результаті цього люди втрачають все. Пам’ятайте: реальний заробіток вимагає праці та обачності, а тому будьте обережні з неперевіреними пропозиціями.

Три жертви шахраїв, які сумарно втратили понад 110 тисяч гривень, написали заяви до поліції. Усі потерпілі повірили у легкий та швидкий заробіток в інтернеті.

Кожна із жінок отримала повідомлення в якому йшлося про додаткову можливість заробити. Потрібно було лише ставити вподобайки та виконувати у соцмережах завдання роботодавців.

Усі троє погодилися на пропозицію. Потерпілих не збентежило й те, що менеджер за деякий час сказав внести гроші на вказані рахунки, які згодом повернуться з відсотками.

Як наслідок кожна втратила – 53 тисячі, 21500 та 36 280 гривень. Працівники поліції внесли даний факт в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває досудове розслідування.