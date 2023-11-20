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Під час профілактичного відпрацювання обласного центру поліцейські виявили 11 адмінправопорушень

Категорія: Події
5094885454948737970Упродовж вихідних поліцейські проводили відпрацювання в обласному центрі Основна мета – профілактика вуличної злочинності, контроль за дотриманням комендантської години та належного забезпечення публічного порядку.
На маршрутах патрулювання працювали піші та автопатрулі. Під час відпрацювання поліцейські виявили 11 адмінправопорушень. Серед зафіксованих фактів: поява осіб у нетверезому стані у громадському місці, керування автомобілями напідпитку, здійснення пасажирських перевезень у комендантську годину без перепусток та робота закладів громадського харчування у заборонений час. Також правоохоронці задокументували факт незаконного зберігання наркотичних речовин.
Усіх порушників притягнено до відповідальності, а з власниками та працівниками закладів поліцейські провели профілактичні бесіди, щоб ті надалі не ігнорували вимоги законодавства під час дії воєнного стану.
Превентивні рейди на території міста та області триватимуть й надалі. Поліцейські нагадують громадянам про важливість дотримання обмежень комендантської години.

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