Під час профілактичного відпрацювання обласного центру поліцейські виявили 11 адмінправопорушень

На маршрутах патрулювання працювали піші та автопатрулі. Під час відпрацювання поліцейські виявили 11 адмінправопорушень. Серед зафіксованих фактів: поява осіб у нетверезому стані у громадському місці, керування автомобілями напідпитку, здійснення пасажирських перевезень у комендантську годину без перепусток та робота закладів громадського харчування у заборонений час. Також правоохоронці задокументували факт незаконного зберігання наркотичних речовин.