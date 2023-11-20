«Допомога» від міжнародної організації обійшлася жительці Кременецького району у майже 16 000 гривень

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася жителька одного з сіл району із заявою про шахрайство. Жінка повідомила, що з її банківської картки викрадено понад 16 тисяч гривень.

Зі слів жінки, вона знайшла в соціальній мережі повідомлення про виплату допомоги від міжнародних організацій. Далі перейшла за посиланням і ввела дані банківської карти, куди начебто мали проступити гроші. Як виявилося, посилання було фішингове. Незнайомець, який консультував жінку, переконав, що допомога вже надійшла, от тільки треба відкрити кредитну картку і перечислити з неї кошти на резервний рахунок і тоді автоматично з цього рахунку повернуться і кредитні гривні, і допомога від міжнародних партнерів.

Потерпіла робила все через мобільний додаток банку, чітко керуючись інструкціями незнайомця. У результаті їй вдалося відкрити кредитну лінію із лімітом понад 16 тисяч гривень. Усі ці кошти вона перекинула на резервний рахунок, який, як виявилося згодом, був рахунком шахрая.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу. Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям, які називають себе представниками банку, чи служби безпеки фінустанов. Пам’ятайте, будь-які питання, пов‘язані з банківськими питаннями, варто вирішувати у відділеннях фінансових установ, а не в телефонному режимі невідомо з ким.