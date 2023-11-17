Поліцейські нагадують жителям області про важливість дотримання комендантської години

Якщо виникла потреба покинути місце свого перебування під час комендантської години, громадянам слід мати при собі документи. У разі їх відсутності, таких людей поліцейські доставлятимуть до найближчого відділення поліції для встановлення їх особи.
Заборона перебування на вулиці у комендантську годину діє і щодо руху транспорту. Водії, котрі здійснюють пасажирські перевезення, теж повинні мати спеціальні перепустки.
Під час комендантської години в обласному центрі працюють мобільні поліцейські групи. Їхні завдання – забезпечення правопорядку на вулицях міста, нагляд за безпекою дорожнього руху, виявлення та вилучення з незаконного обігу заборонених предметів та речовин. Правоохоронці щоденно стежать за виконанням комендантської години закладами громадського харчування, торгово-розважальними центрами та нічними клубами.
Поліцейські звертаються до громадян виконувати встановлені обмеження. Такі превентивні заходи спрямовані на безпеку жителів краю.