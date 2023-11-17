Поліцейські нагадують жителям області про важливість дотримання комендантської години

Не забувайте: комендантську годину ніхто не відміняв, вона діє на території Тернопільської області з 00:00 до 5:00. У цей період заборонено перебувати на вулицях без нагальної потреби та спеціальних перепусток, виданих комендатурою Тернопільської обласної військової адміністрації.

Якщо виникла потреба покинути місце свого перебування під час комендантської години, громадянам слід мати при собі документи. У разі їх відсутності, таких людей поліцейські доставлятимуть до найближчого відділення поліції для встановлення їх особи.

Заборона перебування на вулиці у комендантську годину діє і щодо руху транспорту. Водії, котрі здійснюють пасажирські перевезення, теж повинні мати спеціальні перепустки.

Під час комендантської години в обласному центрі працюють мобільні поліцейські групи. Їхні завдання – забезпечення правопорядку на вулицях міста, нагляд за безпекою дорожнього руху, виявлення та вилучення з незаконного обігу заборонених предметів та речовин. Правоохоронці щоденно стежать за виконанням комендантської години закладами громадського харчування, торгово-розважальними центрами та нічними клубами.

Поліцейські звертаються до громадян виконувати встановлені обмеження. Такі превентивні заходи спрямовані на безпеку жителів краю.