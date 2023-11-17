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Міграційники відновлюють документи незламним військовим

Категорія: Міграція

402653443_656314016676652_3378647459489607205_nЗ чого військовим розпочати відновлення втрачених документів, що посвідчують особу?
— Із візиту до найближчого підрозділу міграційної служби не залежно від місця реєстрації. Для того щоб заощадити час військовослужбовці можуть скористатися послугою одночасного оформлення ID-картки, і паспорт для виїзду за кордон.

Так, нещодавно у Збаразькому відділі УДМС у Тернопільській області отримали нові документи двоє військових. Команда підрозділу доклала максимум зусиль, аби захисники отримали послугу швидко та в комфортних умовах.

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