Міграційники відновлюють документи незламним військовим

З чого військовим розпочати відновлення втрачених документів, що посвідчують особу?

— Із візиту до найближчого підрозділу міграційної служби не залежно від місця реєстрації. Для того щоб заощадити час військовослужбовці можуть скористатися послугою одночасного оформлення ID-картки, і паспорт для виїзду за кордон.

Так, нещодавно у Збаразькому відділі УДМС у Тернопільській області отримали нові документи двоє військових. Команда підрозділу доклала максимум зусиль, аби захисники отримали послугу швидко та в комфортних умовах.