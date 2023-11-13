Зборівські поліцейські викрили раніше судимого жителя Тернополя у крадіжці велосипеда

До співробітників відділення поліції №2 м.Зборів надійшло повідомлення від жительки села Озерна про те, що невідома особа викрала у неї велосипед.

Зі слів потерпілої, ровер вона залишила на вулиці поблизу кафе. Коли ж повернулася – транспортного засобу вже не було.

У ході оперативних заходів співробітники поліції розшукали зловмисника. Це – раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель Тернополя. Чужий велосипед він завантажив у свій автомобіль та відвіз до себе додому. Речовий доказ поліцейські у нього вилучили.

Також поліцейські отримали інформацію, що зловмисник ходив по різних установах, видавав себе за волонтера і збирав гроші. Ці дані правоохоронці перевіряють.

За фактом крадіжки велосипеда розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.