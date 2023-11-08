Майже 487 тисяч гривень віддав за нереальну посилку священнослужитель із Тернопільщини

Із заявою про невиконання умов договору щодо перевезення посилок з Америки до кіберполіцейських звернувся священник однієї з громад на Тернопільщині. Він повідомив, що вже кілька місяців очікує на дорогу посилку, а її нема.

У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік став жертвою шахраїв.

Священнослужитель розповів, що у соцмережах познайомився зі служителем церкви Сполучених Штатів Америки. Потерпілий йому повірив, бо на “аватарці” була людина у рясі. Вони почали переписуватися й іноземець сказав, що може допомогти його церкві грошима та церковною атрибутикою. Невідомий пообіцяв передати на Тернопільщину солідну суму грошей та золоті чаші.

За деякий час “благодійник” повідомив, що посилка готова, але передасть її через транспортну компанію. Оскільки перевозити такі речі через кордон заборонено, то попередив, що за усі логістичні послуги та неофіційне розв’язання питань повинен заплатити отримувач.

Таким чином, впродовж травня-жовтня священник з Тернопільщини 15 разів оплачував за ті чи інші послуги перевізників. І як наслідок – втратив майже 487 тисяч гривень, але ні доларів, ні чаш не отримав.

Тепер справою займаються працівники поліції. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 190 ККУ.