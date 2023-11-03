Міграційна служба Тернопільщини інформує щодо оптимізації структури

У зв’язку з оптимізацією структури Управління ДМС у Тернопільській області ліквідовано окремі сектори, а саме:

- сектор оформлення документів Бережанського відділу УДМС, що надавав послуги у Підгайцях по вул. Шевченка 20.

- сектор оформлення документів Кременецького відділу УДМС, що надавав послуги у Шумську по вул. Українська 59.

У даних підрозділах припинено надання адміністративних послуг з оформлення біометричних документів, однак до 30 листопада вони здійснюватимуть видачу готових паспортів.

Мешканці Підгаєччини та Шумщини з питань оформлення ID-картки, закордонного паспорта та вклейки фото у зв’язку з досягненням відповідного віку можуть звертатися до будь-якого найближчого територіального підрозділу Міграційної служби не залежно від місця реєстрації.

У разі виникнення запитань звертайтесь на гарячу лінію Управління (0352) 52-05-20.

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