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Дільничні офіцери Монастириського сектору поліції розшукали зловмисника, котрий викрав електричну огорожу

Категорія: Кримінал
pictureЖитель села Савелівка Чортківського району займається розведенням коней. Чоловік обгородив місце для випасання тварин так званим електропастухом. Проте одного дня виявив відсутність електроогорожі. Із заявою звернувся до поліцейських.
У ході проведення розшукових заходів дільничні офіцери сектору поліцейської діяльності міста Монастириська спільно з оперативниками Бучацького відділення поліції встановили, що до крадіжки причетний житель села Олеша, 1967 року народження.
Чоловік, перебуваючи неподалік кінної ферми, помітив електричну огорожу. Маючи навики електрика, вирішив демонтувати її і забрати додому. В нього крадену річ, вартість якої власник оцінив у 6 000 гривень, поліцейські вилучили.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

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