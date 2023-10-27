Псевдоволонтер видурив у жителя Теребовлі велику суму грошей

Зі слів жителя Теребовлі, він мав намір придбати автомобіль та безпілотний літальний апарат для ЗСУ.
Знайшов контакти чоловіка, котрий назвався волонтером. Незнайомець пообіцяв за вигідну ціну привезти з-за кордону все замовлене. Ще у вересні чоловік перерахував за товар 183 тисячі гривень, однак ні авто, ні безпілотника так і не дочекався. Разом з грошима зник і псевдоволонтер.
Потерпілий із заявою звернувся до поліцейських. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу.
Поліцейські вживають заходів, аби встановити особу зловмисника і застерігають краян не довіряти незнайомим особам. Якщо є потреба у придбанні товарів з-за кордону, краще зверніться до тих людей, корі мають добру репутацію, звітують про свою діяльність. Адже дуже часто за волонтерів видають себе ті, хто прагне нажитися, і не важливо якою ціною.