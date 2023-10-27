На Тернопільщині водій у стані алкогольного сп’яніння збив перехожого

Три автопригоди 26 жовтня зареєстрували слідчі Тернопільщини. Четверо людей травмувалися, один з потерпілих отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У селі Чагарі Збаразькі близько 16:00 32-річний чоловік, керуючи скутером «Viper Shtrom» збив пішохода 1946 року народження. Жінку госпіталізували.

З тяжкими тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні житель Теребовлянської громади. 35-річний чоловік потрапив під колеса “ВАЗ 2109″.

Аварія трапилася у селі Семенів близько 18:40. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що автівкою керував місцевий житель 2000 року народження. Чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Водія затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують частину 2 статті 286-1 ККУ.

На дорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, неподалік населеного пункту Гончарівка Монастириської громади, водій автомобіля “Renault Sandero” не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Кермувальникові та пасажиру надавали медичну допомогу.

По усіх автопригодах триває слідство.