У пожежі на Теребовлянщині загинув чоловік

Притягнути винних до відповідальності вимагає житель Чортківського району. Він отримав травми, бо на нього впало дерево.

Нещасний випадок трапився 12 жовтня близько опівдня. За словами потерпілого, він їхав польовою дорогою на скутері повз ліс, неподалік села Гуштин. Чоловік каже, що чув роботу бензопили і в якийсь момент на нього впало дерево.

Його з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до травматологічного відділення. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно із статтею 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Ще один нещасний випадок зареєстрували працівники поліції на території Теребовлянської територіальної громади.

На лінію “102″ 19 жовтня надійшло повідомлення від оператора пожежної частини про те, що в селі Семенів горів житловий будинок. Причина пожежі – необережність під час куріння.

Після того, як рятувальники загасили вогонь і почали обстежувати кімнати, то в одній із них виявили тіло чоловіка 1975 року народження.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.