Аби вберегти кошти на картці, жінка довірилася незнайомцю

Розголошення будь-яких особистих даних та конфіденційної інформації, пов’язаної з банківськими рахунками, заборонено. Про це неодноразово повідомляють як працівники поліції, так і представники фінансових установ.

Проте до людей ця інформація доходить лише після того, як вони втрачають усі кошти.

До відділення поліції №2 Зборова звернулася жителька селища Залізці. Жінка повідомила про втрату всіх заощаджень. І трапилося це після того, як вона намагалася захистити електронний гаманець від невідомих.

За словами потерпілої, до неї зателефонував чоловік, представився працівником банку і заявив, що з її карткою проводяться невідомі маніпуляції. Аби не втратити гроші, їх потрібно захистити.

Жінка виконала всі вказівки, а за декілька хвилин отримала повідомлення про зняття з двох карток 12000 гривень.

Триває слідство.