У Тернополі виявили іноземця, який намагався незаконно легалізуватись в Україні

З початком повномасштабної війни Тернопільщина відчула відтік іноземних громадян. Однак це стосується здебільшого студентів, що належним чином документували своє місцеперебування. А от порушників міграційного законодавства не лякає ні війна, ні правові наслідки їхніх протиправних дій. Відтак міграційники краю продовжують проводити посилені заходи щодо виявлення іноземців з неврегульованим статусом перебування на території України.

Днями міграційники разом із правоохоронцями у Тернополі виявили громадянина Республіки Азербайджан, якого раніше суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України, а саме, іноземець перетнув кордон України за документами, що містять недостовірні відомості. Однак порушник не став на шлях виправлення. Повернувшись в країну походження, він змінив свої персональні дані й повторно спробував легалізуватися в Україні, але це йому не вдалося. Міграційники притягнули порушника до адміністративної відповідальності та направили відповідні матеріали до правоохоронців, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Також будуть вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.