Житель Тернополя перерахував шахраєві 75 тисяч гривень

У шахрайську пастку потрапив 55-річний житель Тернополя. Чоловік повірив телефонному незнайомцю, який представився працівником служби безпеки банку, та перекинув 75 тисяч гривень на чужий рахунок.

Зі слів потерпілого, до нього зателефонували нібито з банку і повідомили, що його картки заблоковані. Співрозмовник сказав, що допоможе їх розблокувати та попросив назвати номера рахунків та коди. Також за вказівкою телефонного незнайомця потерпілий пішов до банкомата, зняв гроші з трьох своїх карток та перерахував їх на рахунки, які той йому продиктував. Загальна сума – 75 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття афери.

Співробітники поліції вкотре радять жителям краю не довіряти телефонним незнайомцям, які розповідають про проблеми з банківськими картками. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку. За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та не розголошуйте дані своїх карток стороннім.