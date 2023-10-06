Два паспорти за один візит у Тернополі оформив прикордонник з Луганщини

Міграційники області практично щодня надають послуги нашим військовим. Мати з сином, обоє у камуфляжі, поранений воїн, молодий солдат, який з дня на день відправляється на передову. У кожного з них своя історія, а документи – її відображення.

Днями у Тернопільський відділ № 2 Управління ДМС у Тернопільській області звернувся прикордонник із Луганщини. Чоловік приїхав у коротку відпустку до Тернополя відвідати рідних. Принагідно вирішив обміняти паспорт громадянина України у формі книжечки на ID-картку та оформити закордонний паспорт. Заяви на оформлення двох документів подав за одне відвідування, скориставшись послугою одночасного оформлення.

Нагадуємо, оформити або відновити втрачені паспортні документи можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби НЕЗАЛЕЖНО від місця реєстрації.

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