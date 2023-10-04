За пропозицію або надання неправомірної вигоди працівникам поліції передбачена кримінальна відповідальність

З початку року на Тернопільщині слідчі розпочали 120 кримінальних проваджень за фактами пропозиції або надання неправомірної вигоди працівникам поліції. У переважній більшості фігуранти – особи, які намагалися уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Останній такий випадок слідчі задокументували в Теребовлі. Під час дії комендантської години інспектори групи реагування патрульної поліції виявили нетверезого водія. Він почав пропонувати 20 000 гривень хабаря за непритягнення його до адмінвідповідальності. Поліцейські попередили чоловіка, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, але порушник продовжував наполягати. Протиправні дії чоловіка зафіксувала нагрудна камера поліцейських.

З початку року тернопільські поліцейські склали 2354 адмінпротоколів за їзду у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП). За такі дії передбачено 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування на 1 рік. Проте водіям-порушникам, які пропозицією або наданням неправомірної вигоди намагаються уникнути адмінвідповідальності, загрожує ще й кримінальна.

Цьогоріч слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 120 кримінальних правопорушень відповідно до статті 369 Кримінального кодексу України.

Загальна сума запропонованої неправомірної вигоди становить понад пів мільйона гривень.

Усі факти пропозиції або надання неправомірної вигоди поліцейські фіксують за допомогою технічних засобів, аби вони слугували неспростовними доказами винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.