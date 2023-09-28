Поліцейські застерігають: шахраї поширюють фейкові посилання та викрадають гроші з банківських карток

До співробітників Підволочиського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що з двох її банківських карток незаконно списали понад чотири тисячі гривень.

Зі слів жінки, вона хотіла продати дитячий одяг. Оголошення розмістила на одному із сайтів. Їй написала незнайомка, яка хотіла придбати товар та скинула посилання, яке необхідно було заповнити для відправки. Продавчиня перейшла за посиланням та ввела там дані своєї банківської картки. Після цього з двох її рахунків викрали гроші. Загальна сума – понад 4 тисячі гривень.

За даним фактом співробітники поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Торгуючи в мережі, не забувайте про правила безпеки. Ніколи не переходьте за посиланнями, які вам скидають незнайомці. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті – негайно телефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки та блокуйте її. Також про випадки шахрайства одразу повідомляйте на лінію 102.