Ошукували громадян на схемі повернення компенсації за купівлю неякісних препаратів: поліцейські викрили злочинну організацію шахраїв

Зловмисники пропонували потерпілим повернення грошей за нібито неякісні біологічні добавки, які вони придбали через Інтернет. Утім компенсація передбачала низку фінансових операцій: сплату так званих страхових внесків та різних вигаданих податків. Аби увійти в довіру до людей, фігуранти представлялися співробітниками різних державних установ, у тому числі й правоохоронцями. Поліцейські встановили організатора та вісім активних учасників злочинної організації.



Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили: 36-річний уродженець Донеччини організував у столиці три кол-центри. Зловмисники діяли за ретельно розробленою інструкцією. Зокрема телефонували громадянам, які користувалися послугами одного з товариств з продажу біологічно активних добавок - Бадів.



Спочатку потерпілі отримували дзвінок від «працівника поліції», який повідомляв про відкриття кримінального провадження за фактом продажу неякісних біологічно активних добавок. При цьому він запевняв, що люди мають право на грошову компенсацію. Згодом громадянам телефонували нібито представники державних установ, аби обговорити механізм повернення витрачених на купівлю Бадів коштів. Після цього шахраї розповідали алгоритми пришвидшення всіх розрахунків, які передбачали сплату страхових сум та інших платежів. Для конспірації фігуранти використовували IP-телефонію.



У такий спосіб шахраї виманювали у людей чималі суми, разові платежі могли становити 50 тисяч гривень. Зокрема 87-річний киянин здійснив 30 грошових переказів і позбувся понад пів мільйона гривень.



Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції у ході досудового розслідування уже встановили 22 епізоди злочинної діяльності фігурантів. У слідства є вагомі підстави вважати, що матеріальна шкода, завдана потерпілим, може сягати 10 млн грн.



Над документування діяльності злочинної організації працювали співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції та оперативники поліції Тернопільщини.



Поліцейські припинили діяльність трьох кол-центрів, затримали організатора і вісім активних учасників та повідомили їм про підозру. Окрім того, провели понад 40 обшуків на території міста Києва, Київської та Тернопільської областей, у результаті яких вилучили списки ошуканих людей, їхні анкетні дані та контактні телефони, банківські картки та договори, а також комп’ютерну техніку і автомобілі.



Зловмисникам інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією), ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.



Організатору й активним учасникам злочинної організації загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності затриманих, а також особи, які потрапили на гачок шахраїв.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

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