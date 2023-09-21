Працівники тернопільського управлінням СБУ завершили розслідування злочинів зрадника, який вступив до лав окупаційного «добробату» на Запоріжжі

За матеріалами Служби безпеки України довічне ув’язнення загрожує зраднику, який добровільно перейшов на бік ворога та воює проти українських захисників у Запорізькій області.

Слідчі СБУ здобули беззаперечні докази вини 50-річного жителя тимчасово окупованого села Князе-Григорівка Каховського району, котрий у березні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав «добровольчого батальйону ім. П.А. Судоплатова» – незаконного збройного формування, підконтрольного російським окупантам.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений приєднався до бойовиків, які у складі угруповання російських військ встановлювали і підтримували окупаційний режим на захоплених ворогом територіях Запоріжжя.

У окупаційному «добробаті» він перебував на посаді командира відділення та керував учасниками проросійського незаконного збройного формування під час ведення бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності зрадника. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За вчинення таких злочинів винним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його оголошено у розшук. Також тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до фактичної відповідальності.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області