Приєднуйся до штурмової бригади «Лють»!

Продовжуємо набір до лав штурмової бригади «Лють». Добровольчий підрозділ був створений на початку 2023 року. Його основні завдання: проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника.

Приєднатися до бригади «Лють» можна, подавши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, або ж звернутися особисто до кадрових підрозділів територіальних відділів та відділень поліції області, а також до сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області за телефонами: (067) 653-77-28; (067) 653-45-93.

Національна поліція пропонує: достойну зарплату, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну меддопомогу і санаторно-курортне лікування, можливість здобути освіту у відомчих вишах під час служби безплатно або пільгово; право на отримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винайм житла; пільги після отримання статусу учасника бойових дій.