На Тернопільщині співробітники УСР викрили працівника центру комплектування та його спільників, що займалися виготовленням фальшивих документів для виїзду чоловіків за кордон

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у виготовленні фіктивних документів мешканцям області, що давало змогу останнім ухилятися від мобілізації та виїжджати за кордон.

За даними досудового розслідування, злочинну діяльність зловмисник здійснював із чотирма спільниками. Документування їхньої протиправної діяльності правоохоронці розпочали у лютому 2023 року. Відомо, що «послугами» зловмисників скористалися більше тридцяти осіб, шестеро з яких вже виїхали за кордон.

Викрили лиходіїв під час отримання грошей за фіктивні документи. Зловмисники взяли шість тисяч американських доларів, аби двоє ухилянтів мали можливість покинути межі України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели одночасно 11 обшуків за місцями здійснення злочинної діяльності, проживання фігурантів та в їх автомобілях. Було виявлено та вилучено різного роду документи, зокрема, вже підписані та скріплені печаткою довідки військово-лікарської комісії, чисті бланки, тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, гербову печатку і кутовий штамп ТЦК, лікарські печатки, штампи медичних закладів, комунальних підприємств та інші довідки. Вилучено та поміщено на арешт-майданчик два автомобілі, що належать підозрюваним.

Наразі трьом зловмисникам оголошено підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів. Працівник центру комплектування та соціальної політики підозрюється у сприянні порадами, вказівками в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб – частина 2 ст. 332 ККУ. Підозрюваним загрожує від семи до дев‘яти років позбавлення волі.

Трьом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а працівник ТЦК звільнений із займаної посади та переміщений по службі до військової частини бойового складу на сході країни.

Оперативники встановлюють інших осіб, причетних до даних кримінальних порушень.