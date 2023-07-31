На «лікування родичів» тернополяни грошей не дали – дослухалися до порад поліцейських. Шахраї залишилися без «заробітку»

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися двоє жителів обласного центру, котрі повідомили про те, що їм телефонували начебто лікарі і вимагали гроші на лікування їхніх дочки та онучки. Заявники розповіли, що одразу повірили невідомим про нещастя і вже готові були заплатити гроші задля порятунку рідних, проте згадалися їм застереження від поліцейських про те, що варто зв’язатися з тими, кому начебто потрібна допомога. Поки шахраї добиралися до помешкання жертв, аби забрати величезні суми грошей, ті встигли поговорити і з онучкою, і з дочкою і з’ясувати, що в них все гаразд. Пройдисвіти грошей не отримали.