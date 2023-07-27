Вирощування маку та конопель заборонено законом

Співробітники сектору карного розшуку Кременецького районного відділу поліції виявили на земельній ділянці, що належить жителю села Залісці, понад сімсот рослин маку, а дільничні офіцери районного відділу поліції у місті Кременець задокументували посів понад дві сотні рослин на ділянці, що належить жителю села Пробіжна. Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 Кримінального кодексу.

Поліцейські нагадують: за незаконний посів або вирощування до 100 рослин маку або до 10 конопель — адмінвідповідальність за статтею 106-2 КУпАП (від вісімнадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин); від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель — кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України (штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років); понад 500 рослин маку або понад 50 конопель — кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (від 3 до 7 років позбавлення волі).