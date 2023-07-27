Працівники поліції Тернопільщини дбають про дитячу безпеку у літній період

Забезпечення безпеки дітей під час літнього відпочинку – така основна мета профілактичних заходів, до яких залучені працівники ювенальної превенції краю. Працівники поліції налагодили та підтримують постійну комунікацію з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, ОТГ з питань організації безпеки дітей.

Літні канікули тривають, тож правоохоронці відвідують літні табори аби нагадати школярам як відпочивати з користю та безпечно. Вони спілкуються на теми булінгу, мінної безпеки, кібергігієни та здорового способу життя. Всього з початку канікул вже проведено понад 200 таких превентивних заходів.

Аби надзвичайні події не змарнували відпочинок школярів та їх батьків, працівники поліції продовжують перевіряти місця відпочинку біля водойм.

Дітям наголошують про основні правила безпечного поводження на воді, а батькам наголошують не допускати купання малолітніх та неповнолітніх у воді без нагляду дорослих.

Нагадують поліцейські і сумну статистику: в області з початку року вода забрала життя 16 річного підлітка, а від ураження струмом загинув 10-річний хлопчик.

Під час заходів загальної профілактики поліцейські задокументували 179 адміністративних протоколів відносно неповнолітніх. Серед порушень переважають куріння та розпиття слабоалкогольних та алкогольних напоїв у громадських місцях, дрібне хуліганство.

Притягнули працівники поліції до відповідальності і дорослих за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння. На них складено 46 протоколів.

З батьками проводяться профілактичні бесіди щодо створення належних умов для виховання та проживання дітей, попередження та недопущення жорстокого поводження з ними. На батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, поліцейські склали понад 200 адміністративних протоколів за статею 184 КУпАП.

За час операції на території області зареєстровано 50 повідомлень про зникнення дітей. Усіх малих втікачів та згуб поліцейські повернули додому.

Профілактика відпочинку школярів триватиме до 31 серпня.