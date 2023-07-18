Поліцейські виявили у жителя Заліщицької громади майже сім літрів подрібненої коноплі

Співробітники Заліщицького відділення поліції отримали оперативну інформацію про можливе зберігання 27-річним жителем міста Заліщики наркотичних засобів.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та його родички. У обох помешканнях знайшли речовини, схожі на наркотичні. Серед вилученого – майже сім літрів речовини рослинного походження зеленого кольору зовні схожої на коноплю.
Фігурант вперше потрапляє в поле зору правоохоронців, раніше проблем із законом не мав. Працівники поліції встановлюють звідки чоловік взяв заборонені речовини.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.