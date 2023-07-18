Поліцейські виявили у жителя Заліщицької громади майже сім літрів подрібненої коноплі

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та його родички. У обох помешканнях знайшли речовини, схожі на наркотичні. Серед вилученого – майже сім літрів речовини рослинного походження зеленого кольору зовні схожої на коноплю.