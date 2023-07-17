Раніше судимий чортківчанин викрав з будинку незрячої сусідки 9 000 гривень

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що непроханим гостем в будинку заявника був його сусід. Зловмисник знав, що чортківчанина немає вдома, а його мати – незряча, тож зайшов туди і забрав 9 000 гривень, залишених на столі. Жінка відчувала, що хтось чужий зайшов до помешкання, але зловмисник мовчки забрав те, за чим прийшов, і втік.