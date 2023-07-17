Поліцейські нагадують, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність

Працівники поліції Тернопільської області продовжують проводити заходи з протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових речовин на території регіону. З метою недопущення вчинення злочинів з використання зброї, правоохоронці закликають краян здавати до відділів та відділень поліції незареєстровану зброю чи боєприпаси.

Факт незаконного зберігання боєприпасів інкримінують поліцейські жителю Чортківського району. Правоохоронці отримали оперативну інформацію, про те, що місцевий мешканець незаконно володіє зброєю і боєприпасами. Під час санкціонованого обшуку працівники поліції виявили в помешканні чоловіка газовий пістолет з ознаками переробки два десятки патронів калібру 9 мм з гумовим осередком.

Усі вилучені небезпечні знахідки та передали на експертизу. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають громадян, що за носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – відповідно до частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Навіть у час війни зброю, боєприпаси, вибухівку не можна зберігати без відповідної реєстрації. Працівники поліції також нагадують, що згідно частини третьої цієї статті – особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Крім цього, звертаємо вашу увагу, що з 23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Це інформаційна система МВС, яка автоматизує усі процеси з обігу зброї, боєприпасів та частин зброї, що мають ідентифікаційні номери.