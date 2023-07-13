У власників соцмереж шахраї масово зламують сторінки та розсилають фейкові повідомлення

Зламати сторінку Instagram за допомогою фішингу можна навіть без видатних знань в програмуванні. І саме цим користуються любителі легких грошей.

Власники сторінок помічають, що їхня сторінка зламана, не одразу. Проте цього часу вистачає, аби шахраї збагатилися на довірі чужих друзів.

По кілька повідомлень та заяв щодня отримують працівники поліції Тернополя та області про те, що місцеві мешканці стали жертвами невідомих. Вони повірили повідомленням, які надійшли в приватний чат.

Тридцять тисяч за добу втратили четверо жителів обласного центру. Їм усім 12 липня після 16:00 почали приходити повідомлення від друзів з Instagram. Текст повідомлень був фактично ідентичний: кожен писав якусь історію й обов’язково просив позичити гроші на кілька днів.

Люди не вдавалися у деталі, не зв’язувалися особисто з друзями і як результат – власноруч переказували на вказані рахунки гроші. Суми коливалися від двох і до чотирнадцяти тисяч гривень.

Як тільки вони зрозуміли, що стали жертвами аферистів, звернулися до поліції.

Дані факти дізнавачі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство)ККУ. Триває слідство.

Соцмережі постійно вдосконалюють інструменти захисту конфіденційних даних. Тож скористайтеся новими налаштуваннями, щоб уникнути злому.