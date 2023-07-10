На Тернопільщині чотирнадцятирічний хлопець обікрав товариша

Про крадіжку грошей із поясної сумки свого сина на лінію “102″ повідомила жителька одного із сіл Тернопільського району. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

Під час проведення оперативних дій поліціянти встановили, що потерпілий разом із трьома однолітками прийшов на стадіон грати у футбол. Він мав поясну сумку, які під час гри зняв та поклав на траву.

Після гри хлопець забув за неї та пішов додому. Сумку на траві помітили товариші, а один із них зголосився повернути її власникові. І повернув, але без грошей.

Коли правоохоронці почали з ним спілкуватися та випитувати деталі, то він зізнався, що витягнув з сумки 400 злотих. Двісті віддав бабусі, яка витратила їх на власні потреби. Ще 200 повернув.

За крадіжку хлопець відповідатиме у суді відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.