Поліцейські нагадують: за незаконний посів маку чи коноплі передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність

Лише за минулу добу поліцейські задокументували декілька фактів незаконного посіву снодійного маку у великих кількостях. Тому звертаються до громадян пам‘ятати про відповідальність за такі дії.

Співробітники сектору карного розшуку Кременецького районного відділу поліції виявили на земельній ділянці, що належить жителю села Кімната, понад півтисячі рослин маку, а дільничні офіцери відділення поліції в місті Гусятин задокументували посів понад чотири сотні рослин на ділянці, що належить жителю села Сорока. Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 Кримінального кодексу.

Поліцейські нагадують: за незаконний посів або вирощування до 100 рослин маку або до 10 конопель — адмінвідповідальність за статтею 106-2 КУпАП (від вісімнадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин); від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель — кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України (штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років); понад 500 рослин маку або понад 50 конопель — кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (від 3 до 7 років позбавлення волі).