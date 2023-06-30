У Дії можна скасувати належного користувача авто

Послуга призначення належного користувача в застосунку Дія отримала додатковий функціонал. Тепер скасувати належного користувача в застосунку можна у кілька кліків.

Належний користувач — це той, хто користується авто, яке йому не належить, але на законних підставах. За вчинення правопорушень має відповідати той, хто був за кермом, а не власник транспортного засобу.

“Зазвичай таке призначення відбувається на певний період. Цей період визначає власник і той, кому дають транспортний засіб у користування. Це може бути від 1 дня і до кількох років. Залежить від ваших домовленостей. Після того, як визначений вами термін вичерпався, скасування відбувається автоматично”, – розповідає начальник ТСЦ № 6141 Василь Воробець.

Як скасувати шеринг авто у Дії?

Якщо ви — власник авто, для скасування шерингу свого транспортного засобу потрібно:

- авторизуватися в Дії;

- вибрати «Послуги» — «Шеринг авто» — «Скасувати шеринг»;

- перевірити сформовану заяву про скасування та підписати її.

Після накладення цифрового підпису, заявка опрацьовується сервісом автоматично і протягом кількох хвилин свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу зникає з Дії належного користувача та він отримує сповіщення про те, що більше не може користуватись авто на законних підставах.

Якщо ви належний користувач і хочете ініціювати скасування, вам необхідно:

- авторизуватися в Дії;

- обрати Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і натиснути «Меню»;

- вибрати «Відмовитися від користування авто» — «Почати»;

- поширити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Власник має підтвердити запит, переглянути та підписати заяву. Після цього розгляд відбувається автоматично і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу зникає з Дії належного користувача. Обидва отримують сповіщення про успішне скасування послуги шерингу.

Головний сервісний центр МВС та Міністерство цифрової трансформації постійно працюють над удосконаленням існуючих послуг та над розробкою нових.

Більше про можливість законно передати свій транспортний засіб у користування можна з розділу «Належний користувач».

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук.