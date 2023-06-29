Телефонний шахрай видурив у жительки Тернопільського району 12 тисяч гривень

Зі слів жінки, до неї зателефонував незнайомець, який представитися кіберполіцейським та повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти кошти невідомі особи. Відтак співрозмовник порадив їй зателефонувати на гарячу лінію банку.

Жінка зв’язалася з працівниками контакт-центру фінансової установи, їй сказали, що з’ясують ситуацію і перетелефонують. До потерпілої і справді зателефонували начебто із банку, насправді це були шахраї. Розповіли, що гроші з її картки хочуть викрасти і задля безпеки їх потрібно перекинути на інший рахунок. Потерпіла повірила співрозмовнику та виконала усі його вказівки.

Через банківським мобільний додаток перерахувала гроші з двох своїх карток на номер рахунку, який їй продиктував шахрай. Загальна сума – 12 тисяч гривень. Після трансакції зловмисник більше не виходив на зв’язок.