Дільничні офіцери Борщова виявили заборонене городництво

Рослини коноплі виявили та вилучили дільничні офіцери відділення поліції №1 Борщова. Під час патрулювання в селищі Скала-Подільська Чортківського району біля одного з приватних будинків вони помітили незаконне городництво.

37-річний місцевий мешканець у горщиках для вазонів вирощував коноплю. Коли власник господарства помітив людей у формі, то зізнався, що вирощує заборонені рослини для власного використання. Він показав, що засіяв коноплю між квітами, а ще частину вирощував в приміщенні. Висота рослин коноплі сягала 10 сантиметрів. Підозрюваний уже потрапляв у поле зору поліціянтів за наркозлочини.

На місце знахідки виїжджала слідчо-оперативна група. Заборонені рослини правоохоронці вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно з статтею 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) ККУ. Триває слідство.