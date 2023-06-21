На Бережанщині нетверезий водій пропонував поліціянтам неправомірну вигоду

Транспортний засіб зупинили працівники групи реагування патрульної поліції. Причина зупинки – порушення правил дорожнього руху.



Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти на місці тест за допомогою приладу «Драгер». Останній показав, що в крові чоловіка рівень алкоголю перевищує дозволені межі, а саме 1,42 проміле.



При складанні протоколу про вчинення адміністративного правопорушення водій запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду – 200 доларів США.



Поліціянти повідомили про цей факт на лінію «102». Пропозицію неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Склали поліціянти на порушника протокол згідно з ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

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