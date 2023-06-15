500 доларів США за не вилучення авто для ЗСУ – на Тернопільщині підозрюють офіцера

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру старшому лейтенанту районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, офіцер вимагав у підприємця гроші за не вилучення (мобілізацію) сільськогосподарської техніки на потреби Збройних Сил України. Таку «послугу» військовий оцінив у 500 доларів США.

Затримали його «на гарячому» – під час отримання раніше обумовленої суми коштів на одній із автозаправних станцій у Чортківському районі.

На цей час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Поліція Тернопільської області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону