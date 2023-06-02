Працівники Тернопільського управління СБУ завершили розслідування злочинів керівника окупаційного «міністерства охорони здоров’я днр»

Служба безпеки продовжує системну роботу з викриття і документування злочинів зрадників та колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини ще одного керівника окупаційних органів влади у тимчасово захопленій частині Донеччини. Його призначенню на «міністерську посаду» особисто сприяв ватажок терористів Пушилін.

Встановлено, що 44-річний житель Шахтарська у 2020 році погодився на пропозицію терористичної організації «днр» та обійняв посаду виконуючого обов’язки міністра у так званому «міністерстві охорони здоров’я днр».

На цій посаді він ще до початку повномасштабного вторгнення виконував вказівки москви щодо забезпечення функціонування маріонеткового псевдоміністерства та залучав до співпраці з бойовиками місцевих медичних працівників.

У липні 2022 року зловмисник був призначений на посаду «першого заступника міністра охорони здоров’я днр». Використовуючи свої повноваження проросійськи налаштований зрадник здійснював управління підконтрольними органами незаконної влади.

Після відкритого нападу російських військ на Україну він продовжив свою співпрацю з кремлем, допомагаючи загарбникам у створенні та забезпеченні функціонування органів окупаційної адміністрації.

Зокрема, колаборант організовував приєднання захоплених на території Маріупольського, Мангушського та Волновахського районів Донеччини українських лікувальних закладів до системи медичного забезпечення військ країни-агресора, а також зобов’язав підконтрольні медичні установи лікувати поранених окупантів.

Досудове розслідування протиправної діяльності зрадника завершено. Він обвинувачується за ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі колаборант перебуває на тимчасово окупованій території сходу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Викриття і документування протиправної діяльності здійснювали слідчі Управління СБУ у Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області