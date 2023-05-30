Пріоритетні вектори формування та реалізації державної політики у системі сервісних центрів МВС до кінця 2023 року

Починаючи з 2015 року система сервісних центрів МВС зазнала докорінної трансформації із сумнозвісних «МРЕВ» у якісні, сучасні, зручні за формою та змістом державні сервіси.

Серед основних функцій і послуг сервісних центрів МВС – реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача й обмін посвідчень водія, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволів на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспити (теоретичний і практичний) для отримання права керування транспортними засобами.

Сервісні центри МВС надають загалом 25 послуг для фізичних і юридичних осіб і функціонує 148 сервісних центрів. Щоб отримати послугу в запланований час, передбачено можливість заздалегідь записатися електронну чергу на офіційному сайті або безпосередньо в терміналі відділення.

Електронний кабінет водія та застосунок Дія забезпечили незамінний цифровий комфорт для користувачів послуг. Щоденно через електронні сервіси громадяни отримують близько 1 000 послуг.

Популярності набуває послуга з обміну посвідчення водія онлайн (електронний кабінет водія та застосунок Дія). В електронному кабінеті водія передбачено отримання електронного документа або пластикового бланка посвідчення, яке можна отримати скориставшись послугами «Укрпошти» або сервісного центру. Через застосунок «Дія» громадяни можуть замовити електронне посвідчення або отримати пластиковий документ у найближчому сервісному центрі.

У системі державних адміністративних послуг сервісні центри є одними з інституційних лідерів за кількістю та якістю надання послуг, навіть у період правового режиму воєнного стану, надано в сукупності 3 720 140 послуг. Для порівняння у 2021 році надано 4 342 559 послуг, а за перший квартал 2023 року понад 1 мільйон послуг.

Поступово покращується координація й узгодженість співпраці з центрами надання адміністративних послуг шляхом укладання узгоджених рішень (на сьогодні 191 таке рішення) і делегування максимальної кількості адмінпослуг на ширше коло суб’єктів для забезпечення максимальної зручності громадянам. Уже надано повноваження ЦНАП здійснювати обмін посвідчення водія, реєструвати автомобілі, а завдяки виокремленню експертного дослідження, і перереєстрацію автомобілів.

З перших днів на посаді Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко визначив один з ключових пріоритетів – покращення роботи сервісних центрів МВС шляхом продовження цифровізації, мінімізації бюрократичних процедур, надання вибору способу отримання послуги онлайн чи офлайн.

У щорічному посланні Президента до Верховної Ради України про зовнішнє і внутрішнє становище України від 28 грудня 2022 року одним з пріоритетів розвитку держави визнано продовження динамічного процесу цифровізації та спрощення державних послуг.

З огляду на потребу в оптимізації процесу надання послуг і створенні належного нормативного підґрунтя, зокрема для імплементації окремих вимог законодавчих актів Європейського Союзу до національного законодавства, розроблено пріоритетні напрями розвитку Головного сервісного центру МВС до кінця 2023 року.

Ми визначили чотири базові вектори розвитку Головного сервісного центру МВС на 2023 рік, кінцевий результат яких має чіткі індикатори вимірювання. Філософія системних змін полягає у формуванні цінностей і принципів роботи незалежно від того, хто є керівником і суб’єктом владних повноважень. Таку модель розбудови й зміцнення інституцій – ми закладаємо в основу формування державної політики та її реалізації.

Перший пріоритетний напрям розвитку – посилення безпеки дорожнього руху шляхом здійснення заходів щодо усунення, мінімізації джерел корупційних ризиків, пов’язаних із прийманням теоретичного та практичного іспитів для отримання права на керування транспортними засобами; комплексне вдосконалення засобів технічного контролю.

Допуск громадян до керування транспортними засобами та видачі водійських посвідчень – це одна з найважливіших та найвідповідальніших функцій сервісних центрів МВС. Погана освіта і кваліфікація у юриста, медика, вчителя, інженера – це велика суспільна проблема, але роботодавець може відмовити у роботі таким кандидатам, а погано підготовлений водій самостійно приймає рішення сідати йому за кермо чи ні. Насправді щоденна загроза на дорогах через неналежну підготовку водіїв та надмірну самовпевненість кермувальника – призводить до трагічних наслідків.

Для вирішення вищезазначених проблем до кінця 2023 року в частині формування державної політики МВС у сфері сервісних послуг заплановано провести комплекс системно пов’язаних орагнізаційно-правових заходів.

1. Оптимізація сервісних центрів (із 148 до 55) у яких надаватиметься послуга здачі теоретичних та практичних іспитів.

2. Облаштування класів для здачі теоретичних іспитів камерами із записом звуку та повним охопленням класу для здачі іспиту (без так званих «сліпих зон») та ідентифікація особи (кандидата) за допомогою системи FACE ID.

3. Закупівля нових автомобілів для здачі практичного іспиту та облаштування їх відеокамерами, які безперервно фіксуватимуть процес здачі іспиту з чотирьох позицій (спереду, ззаду, із двох проекцій салону), і автоматично відвантажуватимуть відео (унеможливить сторонній доступ до корегування/знищення матеріалів) після закінчення іспиту. Такий інструментарій унеможливить втручання екзаменатора в процес складання іспиту.

4. Впровадження рандомно-каскадного моніторингу відеоматеріалів на рівні Територіального сервісного центру (умовно районний рівень), Регіонального сервісного центру (обласний рівень) і Головний сервісний центр МВС (загальнодержавний). Відбір відеозаписів процесу складання іспитів для їх перевірки будуть формуватися не в ручному, а в автоматичному режимі, одночасно один відеозапис складання іспитів може бути перевірений на трьох рівнях: начальниками територіальних сервісних центрів МВС, уповноваженими працівниками регіональних сервісних центрів МВС та Головного сервісного центру МВС, що забезпечить перехресний контроль за дотриманням законності складання іспитів.

5. Збереження на сервері відеозапису із здачі практичного та теоретичного іспиту впродовж 30-ти днів та можливість оскарження кандидатом кінцевої оцінки, якщо, на його думку, дії екзаменатора були неправомірними.

6. Системно оновлюватимуться тестові питання до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту та впровадження рандомного вибору послідовності варіантів відповідей (для впевненості у тому, що кандидат на водіння не «завчив і забув», а усвідомлено підготувався до керування транспортним засобом).

Щодо оптимізації сервісних центрів МВС, у яких проводитиметься приймання теоретичних та практичних іспитів. Цей проєкт буде впроваджуватися поетапно. Спочатку впроваджуємо двомісячний пілотний проєкт у Київській, Одеській, Вінницькій та Львівській областях, а надалі (вересень-жовтень 2023 року) масштабуємо по всій Україні. Зміст оптимізації полягає у посиленні контролю за роботою сервісних центрів, реальна можливість оновити автомобілі для здачі практичних іспитів.

Завдяки можливості онлайн запису в електронну чергу та отримати послугу в конкретно визначений час (хвилина у хвилину), людина зможе чітко планувати свій візит у сервісний центр МВС для здачі теоретичного та практичного іспитів. Об’єктивно, людина отримує право на керування транспортним засобом один раз у житті, а тому ми маємо забезпечити об’єктивну оцінку рівня теоретичної й практичної підготовки кандидата.

Також у частині посилення безпеки дорожнього руху, спільно з народними депутатами України, МВС розробили законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки й допуску водіїв до керування транспортними засобами», реєстр. № 7354. Важливо, щоб екзаменатор, крім морального аспекту, пам’ятав про негативні правові наслідки за порушення процедури підготовки й допуску водіїв до керування транспортними засобами.

Також, шляхом внесення змін до Закону України «Про дорожній рух», пропонується запровадити можливість особі, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, здійснювати самопідготовку відповідно до типової навчальної програми. Тобто особа буде мати вибір: звертатися до спеціальних закладів (автошкіл), або ж опановувати програму (теорію) самостійно. Практична підготовка з водіння проходитиме виключно в автошколах.

Другий напрям – упровадження цифрових проєктів. Фактично це наскрізний інструмент для викорінення корупційних ризиків, покращення якості послуг, формування довіри до державних органів.

У вересні цього року плануємо впровадження через портал Дія онлайн сервісу з перереєстрації транспортних засобів (електронний договір купівлі-продажу). Раніше ми анонсували повноцінне впровадження цієї послуги в кінці 2022 року, але з огляду на об’єктивні обставини, вимушені були відтермінувати її втілення, привести у відповідність технічну й організаційну складові цього процесу. Також, з ініціативи Міністра Ігоря Клименка, уже внесено на розгляд Уряду проєкт постанови щодо скасування обов’язкового експертного дослідження автомобілів при перереєстрації (за виключенням вживаних авто, які ввезені в Україну вперше закордону). Таким чином час для отримання послуги стане ще коротшим (до 20 хвилин), а вартість – нижчою. У людини є реальний вибір: перестрахувати себе і пройти експертне дослідження, або вона впевнена, що автомобіль не є «двійником» та не перебуває у розшуку, і не проходити таке дослідження.

Завдяки підтримці Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України уже є всі необхідні правові підстави для впровадження онлайн сервісу з перереєстрації транспортних засобів. Велика вдячність за конструктивну підтримку зазначеної ініціативи команді Міністерства цифрової трансформації України та особисто Віце-прем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайлу Федорову.

Крім того, незабаром доступною буде послуга з онлайн бронювання номерного знаку. Автовласники в декілька кліків зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в Електронному кабінеті водія та одразу оплатити (якщо було обрано платну комбінацію). Упродовж 10 днів необхідно закріпити цей номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну формування державної політики у сфері державних сервісних послуг спрямоване на максимальну мобільність, безперешкодність, гнучкість, можливість розширювати географію (послуги за кордоном). Однією з проблем, на які потрібно адекватно швидко реагувати, є втрачені/знищені документи. Таким чином, ще однією опцією, яку плануємо впровадити онлайн, є подача заявки на відновлення втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) і можливість його доставки з поштою.

Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв постанову спрямовану на вдосконалення порядку проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів суб’єктами господарювання. Цим документом визначається впровадження електронного протоколу (станом на сьогодні виключно на паперовому бланку) за результатами проведення обов’язкового технічного контролю та провадження відеофіксації процесу його проведення (станом на сьогодні виключно фотофіксація процесу, яка містить корупційний ризик).

Третій напрям розвитку – безбар’єрність. Уже розпочато роботу із пристосування головних входів до будівель сервісних центрів МВС до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зокрема здійснюється адаптація вхідних дверей, встановлення пандусів, поручнів, тактильних смуг й інформаційних покажчиків, створюються візуальні елементи доступності тощо.

Ураховуючи подальшу перспективу оптимізації сервісних центрів, у яких прийматимуть іспити для допуску керування транспортними засобами, планується запровадити виїзд мобільних сервісних центрів для приймання іспитів у осіб з інвалідністю, яким за медичними показаннями не забороняється здійснювати керування приватним транспортом.

Четвертий напрям – поглиблення міжнародного співробітництва.

Статус України як кандидата на повноправне членство в ЄС зумовлює пріоритетність євроінтеграційних реформ в Україні, навіть в період воєнного стану. Однак забезпечення ефективного процесу євроінтеграції та імплементації положень європейського законодавства потребує багатогранного вивчення європейського досвіду шляхом ділової комунікації та системного співробітництва з компетентними органами країн ЄС у відповідній сфері чи їх об’єднання. З цією метою до кінця 2023 року планується провести адаптацію національного законодавства до вимог законодавства Європейського Союзу, зокрема, імплементації директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія.

Цього року ГСЦ МВС увійшли до складу об’єднання компетентних органів, які здійснюють реєстрацію транспортних засобів та видачу посвідчень водія CIECA.

Ставимо за реальну мету досягнути домовленостей з іноземними партнерами щодо спрощення механізмів обміну національних посвідчень водія на посвідчення водія іноземних держав, зокрема, участь в укладанні міжнародних договорів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія з країнами, до яких вимушено виїхала значна кількість громадян України під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Найближчим часом плануємо підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Реалізація цих чотирьох стратегічних напрямів розвитку є цілком реальною та потребує застосування збалансованого й комплексного підходу. Втім, це не є вичерпний перелік ініціатив, спрямованих на покращення роботи сервісних центів МВС.

Особлива відповідальність за втілення в життя визначених пріоритетів розвитку ГСЦ МВС полягає в тому, що частину цих ініціатив погодив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у останній день земного життя – 17 січня 2023 року, а чинний Міністр Ігор Клименко зберіг, продовжив їх реалізацію та доповнив візією, опираючись на виклики сьогодення.

Як ми уже неодноразово зазначали – головне, щоб зміни на краще відчували громадяни України. Це, безперечно, зміцнюватиме віру в нашу Перемогу й гідне життя в мирній Україні. Ми відчуваємо незмінну підтримку Парламенту, Президента та Уряду. Політична воля на позитивні зміни, які відчувають громадяни – непорушна. Перемога в екзистенційній війні за цінності, за цивілізоване сьогодення та майбутнє, за демократію і свободу – це основа майбутнього світопорядку на найближчі століття. Тому кожен з нас робить свій щоденний внесок у майбутню Перемогу України!